«Сочи» посвятил матч с «Нефтехимиком» участникам устранения последствий разлива мазута на побережье Анапы

«Сегодняшний матч против “Нефтехимика” мы посвящаем людям, которые участвуют в устранении последствий разлива мазута на побережье Анапы.
На символическое вбрасывание мы пригласили председателя Сочинского географического общества, руководителя сочинского штаба по спасению птиц Александра Зобнина.
Спасибо за вашу благородную работу! ? «- говорится в сообщении в телеграм-канале “Сочи”.
«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море».