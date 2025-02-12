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«Сочи» посвятил матч с «Нефтехимиком» участникам устранения последствий разлива мазута на побережье Анапы

Во вторник сочинцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Сегодняшний матч против “Нефтехимика” мы посвящаем людям, которые участвуют в устранении последствий разлива мазута на побережье Анапы.

На символическое вбрасывание мы пригласили председателя Сочинского географического общества, руководителя сочинского штаба по спасению птиц Александра Зобнина.

Спасибо за вашу благородную работу! ? «- говорится в сообщении в телеграм-канале “Сочи”.

«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море».