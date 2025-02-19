Экс-защитник СКА и сборной России Николай Белов примет участие в матче в Симферополе 23 февраля. Сыграют хоккейные сборные Крыма и Черноморского флота РФ

"Матч пройдет по всем правилам КХЛ. То есть это три периода по 20 минут, если победитель не будет выявлен, то будет овертайм, а если и это не поможет, то назначат буллиты. Что немаловажно, выделены средства на призовой фонд.
Победители получат чек на неопределенную сумму — пока это в секрете — и проигравшие тоже за участие", — рассказал президент Федерации хоккея Крыма Игорь Савутин.
Экс-защитник «Нефтехимика», СКА и сборной России Николай Белов в текущем сезоне не выступал ни за один клуб. Последней командой обладателя Кубка Гагарина-2015 был белорусский «Гомель» в сезоне-2023/24.