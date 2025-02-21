Сергачев о Юте: «Спортивный штат — много лыжников, все прыгают на батутах. Люди следят за тем, что едят — много продуктов с ферм, без пестицидов. Органик»

— Да, спортивный штат. Очень много лыжников, многие играют в футбол. Еще прикольная тема, что у каждого на заднем дворе есть батут. Когда мы заезжали, у нас их было сразу два. Один — на заднем дворе, а другой — почему-то в подвале. Мы их убрали. Но здесь почему-то все прыгают на батутах.