Сергачев о Юте: «Спортивный штат — много лыжников, все прыгают на батутах. Люди следят за тем, что едят — много продуктов с ферм, без пестицидов. Органик»

— Тут природа отличная, много горнолыжных курортов. Можно на хайкинг [пешеходную прогулку] сходить. Здесь классно — красивые озера, то самое Большое Соленое озеро. Мы с женой ездили на Остров антилопы. Там водятся антилопы, бизоны, волки, лисы… Это как сафари — защищенная территория. Ездишь на машине и смотришь, а выходить нельзя.
— Там Олимпиада была в 2002 году, и еще одну хотят принять.
— Да, спортивный штат. Очень много лыжников, многие играют в футбол. Еще прикольная тема, что у каждого на заднем дворе есть батут. Когда мы заезжали, у нас их было сразу два. Один — на заднем дворе, а другой — почему-то в подвале. Мы их убрали. Но здесь почему-то все прыгают на батутах.
Держат себя в форме, семьями летом выезжают на озеро или в горы, ходят на хайкинг. Очень активные люди. И следят за тем, что они едят. Здесь вообще очень много продуктов с ферм, без пестицидов. Органик. В этом плане я был приятно удивлен, — сказал защитник «Юты».