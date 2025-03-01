Кадейкин о 3:2 с «Ак Барсом»: «Мы делали вещи, которые весь сезон приносят нам успех, отошли от красивой игры и забили хорошие голы»

— Голы и передачи — это одна из составляющих игры. Когда не забиваешь, не очень приятно. Но не сказать, что я заморачивался. Гол забил, но ничего такого особенного не сделал: хорошо отыграли вбрасывание и хорошо ушли из обороны в атаку.