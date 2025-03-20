Хоккеисты «Динамо-Молодечно» вышли в полуфинал Кубка Президента

По итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли шестое место и в соперники по первому раунду плей-офф получили гродненский «Неман», который финишировал третьим. Шестая игра серии до четырех побед состоялась в Молодечно. Два периода команды обходились без голов, счет в матче был открыт только в начале заключительной трети форвардом гостей Захаром Малашкевичем. Победный для «Немана» счет держался до 56-й минуты — оставшегося времени хозяевам хватило, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед. Авторами шайб у «бело-голубых» стали Павел Денисов и Иван Аношко.