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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» вышли в полуфинал Кубка Президента

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Молодечно» стал вторым участником полуфинала плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли шестое место и в соперники по первому раунду плей-офф получили гродненский «Неман», который финишировал третьим. Шестая игра серии до четырех побед состоялась в Молодечно. Два периода команды обходились без голов, счет в матче был открыт только в начале заключительной трети форвардом гостей Захаром Малашкевичем. Победный для «Немана» счет держался до 56-й минуты — оставшегося времени хозяевам хватило, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед. Авторами шайб у «бело-голубых» стали Павел Денисов и Иван Аношко.

Таким образом, 2:1 в матче и 4:2 в противостоянии, дальше идет «Динамо-Молодечно». Представители Минской области вышли в полуфинал Кубка Президента впервые за пять лет, до финала команда не добиралась ни разу. Соперник молодечненцев определится по окончании двух оставшихся серий первого раунда плей-офф. Третий полуфиналист станет известен завтра, в седьмой игре «полесского дерби» «Гомель» примет «Металлург». 21 марта в Витебске состоится решающий поединок между местным клубом и «Брестом».