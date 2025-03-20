Медведев о готовности «СКА-Арены» принять матч между КХЛ и НХЛ: «Опыт у нас есть. Лучшая арена в России. Самая вместительная и комфортная»

«СКА-Арена» — лучшая арена в России. Самая вместительная и комфортная. Если один из матчей или серия будет проведена у нас, это станет отличным событием, которое привлечет болельщиков и представителей СМИ.
У нас уже был опыт организации матчей с командами НХЛ. Мы играли с «Каролиной», рижское «Динамо» играло с «Финиксом». И эти матчи прошли очень успешно.
Также мы проводили игры с ветеранами НХЛ. Опыт у нас есть. Если им потребуется поделиться, мы с удовольствием это сделаем", — сказал председатель совета директоров СКА.
Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?