Федоров считает, что Путин и Трамп могли бы сделать символическое вбрасывание перед матчем

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Было бы здорово, если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на одном из матчей между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие в символическом вбрасывании. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
Трамп поддержал инициативу Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошел во вторник.
«Для меня оптимальным форматом является участие в таких матчах сборных КХЛ и НХЛ из американских игроков, сборной КХЛ из российских игроков, которые выступают за НХЛ, и лучших ребят из КХЛ. Но все это процесс переговоров, тем более что в НХЛ плей-офф начинается в 20-х числах апреля и закончится только в июне. Я думаю, контакты с НХЛ скоро будут налажены, если будет такая команда, — сказал Федоров. — Посмотрим, к чему это приведет, но это огромнейший шаг к миру, и президенты двух сверхдержав это выразили в такой серьезной повестке дня. Хоккей, спорт — это объединяющая сила, это дружба, налаживание связей и понимание, уважение друг друга. И я рад, что одним из двигателей спорта является хоккей».
«Надо вначале сделать первый шаг. Вторым шагом для всего мира, включая хоккейного, было бы участие президентов наших стран в церемонии вбрасывания перед игрой. Для меня это было бы круто. Формат игр — одна в Америке, например, в Вашингтоне, одна — в замечательном дворце в Санкт-Петербурге, в самом большом хоккейном дворце мира. Если будет больше игр, это заслуживает обсуждения. Но сам факт, что на таком уровне было проговорено взаимодействие на хоккейных площадках, — это здорово», — добавил он.