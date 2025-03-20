Федоров считает, что Путин и Трамп могли бы сделать символическое вбрасывание перед матчем

«Для меня оптимальным форматом является участие в таких матчах сборных КХЛ и НХЛ из американских игроков, сборной КХЛ из российских игроков, которые выступают за НХЛ, и лучших ребят из КХЛ. Но все это процесс переговоров, тем более что в НХЛ плей-офф начинается в 20-х числах апреля и закончится только в июне. Я думаю, контакты с НХЛ скоро будут налажены, если будет такая команда, — сказал Федоров. — Посмотрим, к чему это приведет, но это огромнейший шаг к миру, и президенты двух сверхдержав это выразили в такой серьезной повестке дня. Хоккей, спорт — это объединяющая сила, это дружба, налаживание связей и понимание, уважение друг друга. И я рад, что одним из двигателей спорта является хоккей».