Жена Овечкина о переломе ноги у Александра: «Восхитилась, какая у мужа сила воли — спустя неделю уже крутил велосипед. И ни дня не ходил с костылями»

— Гипс ему не накладывали, а костыли дали. Врачи не запрещали без них ходить, но это нужно было хотя бы для того, чтобы избежать боли. Я видела снимок этого перелома. И поэтому для меня тем более было изумлением, когда он наступал на больную ногу. У меня эта картинка до сих пор перед глазами. Ты смотришь и думаешь — как это вообще?! Но он просто хотел преодолеть боль и таким образом восстановиться как можно быстрее.