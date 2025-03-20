Жена Овечкина о переломе ноги у Александра: «Восхитилась, какая у мужа сила воли — спустя неделю уже крутил велосипед. И ни дня не ходил с костылями»

— Да, и очень быстро восстановился. В очередной раз восхитилась тем, какая у моего мужа сила воли и как он спустя неделю после того, как сломал ногу, уже крутил велосипед. И ни дня не ходил с костылями, которые ему дали.
— Через пару дней он уже был на матче НБА — без костылей и гипса!
— Гипс ему не накладывали, а костыли дали. Врачи не запрещали без них ходить, но это нужно было хотя бы для того, чтобы избежать боли. Я видела снимок этого перелома. И поэтому для меня тем более было изумлением, когда он наступал на больную ногу. У меня эта картинка до сих пор перед глазами. Ты смотришь и думаешь — как это вообще?! Но он просто хотел преодолеть боль и таким образом восстановиться как можно быстрее.
— По его лицу вообще не было видно, что ему больно?
— Он хромал, само собой. И ему было больно. Просто не хотел пользоваться костылями, — сказала Настасия Овечкина.
Желтые шнурки и запрещенный визор — стиль, который сделал Овечкина легендой.