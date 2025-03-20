Жена Овечкина: «Иногда Саша просит сделать для команды борщ. Был случай, когда я приготовила огромные кастрюли — и “Вашингтон”, поев, выиграл 8:1, кажется. Смеялись, что это я “виновата”

— Со всеми, но ближе всего, понятно, с Протасами и Алексеевыми — они русскоязычные. Также — с Мартином Фегервары, Расмусом Сандином. Можем пойти с ними в ресторан, в бар. На самом деле Саша очень любит всех ребят, всю команду. С удовольствием проводим время с ними.