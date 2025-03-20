Генменеджер «Вашингтона» о результативности Овечкина: «Чем лучше команда вокруг Алекса, тем больше шансов, что он будет забивать»

"Эти вещи идут рука об руку. На мой взгляд, чем лучше команда вокруг Алекса, тем больше шансов, что он будет забивать голы. Речь не только об уровне таланта игроков, которые его окружают, но и нашей способности ставить его в позиции, в которых у него будет больше шансов забить. Я думаю, многое из того, что мы сделали прошлым летом, помогло в этом.