Генменеджер «Вашингтона» о результативности Овечкина: «Чем лучше команда вокруг Алекса, тем больше шансов, что он будет забивать»

В нынешнем сезоне 39-летний Александр Овечкин набрал 56 (34+22) очков в 52 матчах. «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице НХЛ.
"Эти вещи идут рука об руку. На мой взгляд, чем лучше команда вокруг Алекса, тем больше шансов, что он будет забивать голы. Речь не только об уровне таланта игроков, которые его окружают, но и нашей способности ставить его в позиции, в которых у него будет больше шансов забить. Я думаю, многое из того, что мы сделали прошлым летом, помогло в этом.
Я бы солгал, если бы сказал, что это именно то место, на котором мы ожидали оказаться год назад. Но цель была: «Давайте не будем просто отправлять Алекса на лед и говорить, что он должен забивать голы». Нам нужно было создать вокруг него состав поддержки, который позволил бы нам поставить его в положение, в котором он сможет забивать.
В конце концов, ему 39 лет, и он играет в такую игру, в которую 39-летние не играют. Поэтому мы должны были признать, что нам нужно построить команду вокруг него настолько, насколько это возможно«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.
Желтые шнурки и запрещенный визор — стиль, который сделал Овечкина легендой.