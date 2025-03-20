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Жена Овечкина о сыновьях: «Оба очень любят хоккей, просят включать трансляции игр. Смотрим матчи “Каролины”, “Питтсбурга”, Сережа считает Малкина своим другом»

— Ближе к концу матча с «Тампой» Овечкин подъехал к Андрею Василевскому, и они договорились о том, что ваши дети сфотографируются после игры с ним и с Никитой Кучеровым. Это инициатива самих мальчишек?

— На самом деле теперь уже оба, и Сергей, и Илья, очень любят хоккей. Даже дома просят включать трансляции игр, и не только «Вашингтона»!

— А чьи еще?

— Во-первых, «Каролины». Как говорит Илюша: «Там же играет папа моего лучшего друга Кирилла Дима Орлов!» Смотрим игры «Питтсбурга». Женя Малкин подписал Сереже клюшку, и недавно мы виделись пару раз, когда во время Турнира четырех наций отдыхали в Майами. Сережа считает Женю своим другом.

Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов — не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.

— Как это сделал недавно Коннор Макдэвид.

— Да. А еще они, в первую очередь Сережа, увлечены карточками. Саша передает их в ту или иную команду, и после матчей все хоккеисты их подписывают.

У нас есть альбом со всеми карточками, где большинство игроков лиги расписались на своих фотографиях. Это очень классно! В будущем дети наверняка осознают, какая эта ценность, — сказала Настасия Овечкина.

Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом.

Сыновья Овечкина сделали фото с Кучеровым и Василевским.