Жена Овечкина о сыновьях: «Оба очень любят хоккей, просят включать трансляции игр. Смотрим матчи “Каролины”, “Питтсбурга”, Сережа считает Малкина своим другом»

— На самом деле теперь уже оба, и Сергей, и Илья, очень любят хоккей. Даже дома просят включать трансляции игр, и не только «Вашингтона»!
— А чьи еще?
— Во-первых, «Каролины». Как говорит Илюша: «Там же играет папа моего лучшего друга Кирилла Дима Орлов!» Смотрим игры «Питтсбурга». Женя Малкин подписал Сереже клюшку, и недавно мы виделись пару раз, когда во время Турнира четырех наций отдыхали в Майами. Сережа считает Женю своим другом.
Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов — не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.
— Как это сделал недавно Коннор Макдэвид.
— Да. А еще они, в первую очередь Сережа, увлечены карточками. Саша передает их в ту или иную команду, и после матчей все хоккеисты их подписывают.
У нас есть альбом со всеми карточками, где большинство игроков лиги расписались на своих фотографиях. Это очень классно! В будущем дети наверняка осознают, какая эта ценность, — сказала Настасия Овечкина.
Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом.
Сыновья Овечкина сделали фото с Кучеровым и Василевским.