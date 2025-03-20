Жена Овечкина о сыновьях: «Оба очень любят хоккей, просят включать трансляции игр. Смотрим матчи “Каролины”, “Питтсбурга”, Сережа считает Малкина своим другом»

Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов — не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.