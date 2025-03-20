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Жена Овечкина: «Трамп — поклонник хоккея, не раз говорил Александру, что любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения»

— Перед и после инаугурации об Александре высоко отозвался старый-новый президент США Дональд Трамп. Как ваш муж на это отреагировал?

Источник: Спортс"

— Если честно, мы это даже как-то не обсуждали. С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде.

Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения.

— Что запомнилось из поездки на Рождество?

— Это был первый президентский срок Трампа. Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при этой его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных.

В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей. Подвел нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой.

О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи.

— Саша, кстати, смотрит новости, наблюдает за тем, что происходит в мире, или полностью концентрируется на хоккее?

— Он все время следит за новостями, — сказала Настасия Овечкина.