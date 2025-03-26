Карбери перед матчем с «Виннипегом»: «Вашингтону» нужно уметь справляться с соперниками такого уровня, навязывать свою игру при освистывающих тебя трибунах"

Команды встретятся сегодня, 26 марта, игра начнется в 3:00 по московскому времени. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции, набрав 102 очка после 70 матчей. «Джетс» идут на 1-м месте на Западе, набрав 100 баллов после 70 игр.
«Нужно уметь играть в таких условиях — против команды уровня “Виннипега”, на выезде, справляться с трудностями, с освистывающими тебя трибунами и всем тем, что с этим связано.
Скоро нас ждут именно такие игры, и нам нужно уметь не просто выдерживать их, а показывать свою лучшую игру.
Вот на что я хочу посмотреть — не на сам результат или статус «Виннипега» как одной из топ-команд, а на то, сможем ли мы навязать свою игру против сильного соперника в гостях«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.