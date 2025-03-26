Овечкин стал 3-й звездой матча с «Виннипегом»: 36-й гол в сезоне, 4 броска, 1 хит и 2 потери за 17:42. Он идет 4-м в гонке снайперов

В активе 39-летнего россиянина стало 60 (36+24) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+20».
Сегодня Овечкин (17:42, 4:00 — в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
В сезонной гонке снайперов Александр идет на 4-м месте, уступая форвардам Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 49 шайб в 68 играх), Вильяму Нюландеру («Торонто», 40 в 71) и Кайлу Коннору («Виннипег», 37 в 72).
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 5 шайб.