Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин стал 3-й звездой матча с «Виннипегом»: 36-й гол в сезоне, 4 броска, 1 хит и 2 потери за 17:42. Он идет 4-м в гонке снайперов

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

В активе 39-летнего россиянина стало 60 (36+24) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+20».

Сегодня Овечкин (17:42, 4:00 — в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

В сезонной гонке снайперов Александр идет на 4-м месте, уступая форвардам Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 49 шайб в 68 играх), Вильяму Нюландеру («Торонто», 40 в 71) и Кайлу Коннору («Виннипег», 37 в 72).

Овечкин забил 889-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 5 шайб.