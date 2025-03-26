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Кучеров в 5-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ — новый рекорд среди россиян. Овечкин достигал этой отметки в 4 сезонах

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:1).

На счету 31-летнего россиянина 101 (31+70) очко в 67 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 100 очков в 5-й раз за карьеру в лиге.

Кучеров установил новый рекорд среди россиян по числу таких сезонов, обогнав Александра Овечкина («Вашингтон», 4). На третьем месте идет Евгений Малкин («Питтсбург», 3).

В целом в истории лиги Никита стал 21-м игроком, кому удалось набрать 100+ очков в 5 или более сезонах.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (15), европейский рекорд — Петеру Штястны (ЧССР/Словакия, 7).

При этом среди действующих игроков Кучеров уступает только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 7), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 6) и Сидни Кросби («Питтсбург», 6).