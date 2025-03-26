Кучеров в 3-й раз подряд набрал 100+ очков в регулярке НХЛ и повторил рекорд среди россиян. Ранее такая серия была у Овечкина

На счету 31-летнего россиянина 101 (31+70) очко в 67 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 100 очков в 5-й раз за карьеру в лиге и в 3-й раз подряд.
Кучеров повторил рекорд лиги среди россиян по числу сезонов со 100+ очками подряд. Ранее такая серия была у Александра Овечкина («Вашингтон», 2007/08 — 2009/10).
Среди действующих игроков лиги Никита стал 5-м, кому удалось провести 3 или более таких сезонов подряд.
В список также входят форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 4, может продолжить серию в этом сезоне — 90 очков в 63 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4, может продолжить серию в следующем сезоне) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 3, может продолжить серию в следующем сезоне).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), европейский рекорд — Петеру Штястны (ЧССР/Словакия, 6).