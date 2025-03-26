Кучеров в 4-й раз сделал 70+ ассистов в регулярке НХЛ и упрочил лидерство среди россиян. На счету Панарина 2 таких сезона, у Малкина и Зубова — по 1

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров сделал 100 передач в 81 игре в регулярке и стал одним из 5 игроков в истории НХЛ с таким достижением (наряду с Бобби Орром, Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Коннором Макдэвидом).