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Кучеров в 4-й раз сделал 70+ ассистов в регулярке НХЛ и упрочил лидерство среди россиян. На счету Панарина 2 таких сезона, у Малкина и Зубова — по 1

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1).

На счету 31-летнего россиянина 101 (31+70) очко в 67 играх в текущем сезоне. Он сделал как минимум 70 результативных передач в 3-м сезоне подряд и 4-м — за карьеру в лиге.

По общему числу таких сезонов Кучеров лидирует среди всех российских игроков в истории лиги. Дважды по 70+ ассистов делал Артемий Панарин («Рейнджерс», в текущем сезоне — 44 в 70 играх), по разу — Евгений Малкин («Питтсбург», в текущем сезоне — 31 в 62) и Сергей Зубов.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров сделал 100 передач в 81 игре в регулярке и стал одним из 5 игроков в истории НХЛ с таким достижением (наряду с Бобби Орром, Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Коннором Макдэвидом).