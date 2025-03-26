Кучеров в 4-й раз сделал 70+ ассистов в регулярке НХЛ и упрочил лидерство среди россиян. На счету Панарина 2 таких сезона, у Малкина и Зубова — по 1

На счету 31-летнего россиянина 101 (31+70) очко в 67 играх в текущем сезоне. Он сделал как минимум 70 результативных передач в 3-м сезоне подряд и 4-м — за карьеру в лиге.
По общему числу таких сезонов Кучеров лидирует среди всех российских игроков в истории лиги. Дважды по 70+ ассистов делал Артемий Панарин («Рейнджерс», в текущем сезоне — 44 в 70 играх), по разу — Евгений Малкин («Питтсбург», в текущем сезоне — 31 в 62) и Сергей Зубов.
Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров сделал 100 передач в 81 игре в регулярке и стал одним из 5 игроков в истории НХЛ с таким достижением (наряду с Бобби Орром, Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Коннором Макдэвидом).