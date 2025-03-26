Тренер «Виннипега» Арниел о шайбе Овечкина: «Рад, что он приблизился к цели. Ему не нужно много времени и пространства — шайба у него на крюке, и тут же ее нет»

"Я рад, что он забил, в смысле, что он приблизился к цели. Мы хорошо работали большую часть игры, ограничивая его даже в большинстве.
В конце концов, это Овечкин — ему не нужно много времени и пространства. Шайба оказывается у него на крюке, и тут же ее нет.
«Виннипег» получил два очка. Я надеялся, что игра завершится со счетом 2:1, но все равно мы проделали очень хорошую работу по Овечкину«, — сказал главный тренер “Джетс” Скотт Арниел.
Овечкин забросил в матче лучших команд сезона! До Гретцки — 5 шайб.