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Тренер «Виннипега» Арниел о шайбе Овечкина: «Рад, что он приблизился к цели. Ему не нужно много времени и пространства — шайба у него на крюке, и тут же ее нет»

Российский форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Джетс» (2:3 ОТ). Овечкин забросил шайбу, сравняв счет за 4 минуты до конца третьего периода.

Источник: Спортс"

"Я рад, что он забил, в смысле, что он приблизился к цели. Мы хорошо работали большую часть игры, ограничивая его даже в большинстве.

В конце концов, это Овечкин — ему не нужно много времени и пространства. Шайба оказывается у него на крюке, и тут же ее нет.

«Виннипег» получил два очка. Я надеялся, что игра завершится со счетом 2:1, но все равно мы проделали очень хорошую работу по Овечкину«, — сказал главный тренер “Джетс” Скотт Арниел.

Овечкин забросил в матче лучших команд сезона! До Гретцки — 5 шайб.