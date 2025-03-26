Овечкин о 2:3 с «Виннипегом»: «Матч уровня плей-офф — как по менталитету, так и в силовом плане. Проигрывая, “Вашингтон” давил на соперника и был вознагражден»

"В начале второго периода мы создали довольно много моментов. В третьем, проигрывая в одну шайбу, мы пытались оказать давление на соперника и были вознаграждены.
Это матч уровня плей-офф, как по менталитету, так и по силовой игре. Да, это был хороший матч", — сказал Александр Овечкин.
Овечкин забросил в матче лучших команд сезона! До Гретцки — 5 шайб.
Тренер «Виннипега» Арниел о шайбе Овечкина: «Рад, что он приблизился к цели. Ему не нужно много времени и пространства — шайба у него на крюке, и тут же ее нет».