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Овечкин о погоне за Гретцки: «Веселое время, нужно им наслаждаться. Это особенный момент — все смотрят, обращают внимание»

Вчера российский нападающий отличился в игре с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» забил 889 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Гретцки (894) по этому показателю.

«Веселое время, нужно просто наслаждаться им. Это особенный момент, конечно. Все смотрят, все обращают внимание», — сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Вы все еще недооцениваете Овечкина. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.

Боярский сравнил Овечкина с актером Андреем Мироновым: «Такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный и любимый. Александр перегонит Гретцки — как Дзюба ушел вперед, так и он уйдет».