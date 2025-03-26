Овечкин о погоне за Гретцки: «Веселое время, нужно им наслаждаться. Это особенный момент — все смотрят, обращают внимание»

Капитан «Вашингтона» забил 889 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Гретцки (894) по этому показателю.
«Веселое время, нужно просто наслаждаться им. Это особенный момент, конечно. Все смотрят, все обращают внимание», — сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Вы все еще недооцениваете Овечкина. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.
Боярский сравнил Овечкина с актером Андреем Мироновым: «Такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный и любимый. Александр перегонит Гретцки — как Дзюба ушел вперед, так и он уйдет».