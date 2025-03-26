Кожевников об Овечкине: «Товарищу Трампу надо напомнить о России. С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас»

Мы же будем только рады, если Саша побьет рекорд в этом сезоне и поднимет наш флаг. С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас, в том числе и для перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года, и для матчей с НХЛ.