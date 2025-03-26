Кожевников об Овечкине: «Товарищу Трампу надо напомнить о России. С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас»

"Бизнес может заставить Овечкина отложить рекорд на следующий сезон. Потому что летом люди отдыхают, возникнет ожидание рекорда и еще больший ажиотаж. Весь Вашингтон будет стоять на ушах — сначала от волнения, что он вот-вот забьет, а потом уже от рекорда Саши.
Для нас желательно, чтобы он побил рекорд Гретцки в этом сезоне, а для бизнеса — нет. А бизнес — вещь серьезная.
Да и соперники могут ему помешать установить рекорд, будут, например, играть с ним персонально. Им же важно, чтобы Овечкин их команде не забил.
Мы же будем только рады, если Саша побьет рекорд в этом сезоне и поднимет наш флаг. С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас, в том числе и для перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года, и для матчей с НХЛ.
Товарищ Трамп сейчас больше занят политикой, а надо ему напомнить о России. И тогда Саша сразу сделает всю игру", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Боярский сравнил Овечкина с актером Андреем Мироновым: «Такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный и любимый. Александр перегонит Гретцки — как Дзюба ушел вперед, так и он уйдет».
Ротенберг готов возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ: «Будет так, как скажут вышестоящие люди. Когда будет формат игры, тогда примут решение по главному тренеру».