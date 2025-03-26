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Солист «Руки Вверх!» Жуков о желании записать песню с Овечкиным: «Всегда за! Могу сказать ему: “Сань, жду тебя в шоу-бизнесе. Если заколошматишь уже 1000 шайб, можно ко мне”

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

«Последний раз общался с Овечкиным на концерте, когда он вместе со мной вышел на сцену в “Лужниках”. Было очень смешно. Так что Саша тоже невольно принял участие в большом концерте.

Могу сказать Овечкину: «Если что, Сань, то жду тебя в шоу-бизнесе. Если вдруг заколошматишь уже 1000 шайб, то можно ко мне».

Записать песню вместе с Овечкиным после рекорда? Всегда за! Я готов! Жду, что Саша побьет рекорд уже в апреле«, — сказал солист группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков.

Овечкин назвал «18 мне уже» от «Руки Вверх!» любимой песней для караоке, Карбери — «Lose Yourself» от Эминема.

Овечкин снялся в сериале Сергея Жукова (да, из «Руки Вверх»): зачитал рэп про спорт и сыграл в настольный хоккей.

Овечкин забросил в матче лучших команд сезона! До Гретцки — 5 шайб.