Мария Кожевникова об Овечкине: «В России нужно сделать национальный праздник, когда он побьет рекорд. Российский спорт отменяют, но наш представитель становится лучшим. Надо делать культ»

В общем, возвращаясь к рекорду, я считаю, в России нужно сделать национальный праздник, когда он станет лучшим по голам. Мы живем в сложное время, когда отменяют российский спорт, российскую культуру, все на свете. Несмотря на эту атаку, давление, отмену всего российского, наш представитель становится лучшим на мировом уровне, добивается таких результатов, которые уже нельзя отменить. Конечно, этот момент надо отмечать, писать об этом, делать культ.