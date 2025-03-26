Мария Кожевникова об Овечкине: «В России нужно сделать национальный праздник, когда он побьет рекорд. Российский спорт отменяют, но наш представитель становится лучшим. Надо делать культ»

"Александр — потрясающий и великий игрок. Он войдет в историю мирового хоккея. Желаем ему забросить необходимые для рекорда шайбы и будем праздновать.
В России много талантливых хоккеистов, но Овечкин выделяется. Всегда же зависит, в какую команду попадешь, как будут относиться партнеры. У Овечкина все сложилось.
В хоккее, да и у всех спортсменов, побеждает не только техника, но и интеллект. Спорт — шахматная доска, где тебе нужно много думать. У Александра все это есть.
В общем, возвращаясь к рекорду, я считаю, в России нужно сделать национальный праздник, когда он станет лучшим по голам. Мы живем в сложное время, когда отменяют российский спорт, российскую культуру, все на свете. Несмотря на эту атаку, давление, отмену всего российского, наш представитель становится лучшим на мировом уровне, добивается таких результатов, которые уже нельзя отменить. Конечно, этот момент надо отмечать, писать об этом, делать культ.
Благодаря таким моментам мы можем договариваться и понимать, что спорт вне политики. У нас в стране мало спортивных праздников, поэтому достижение Овечкина должно быть на национальном уровне. Обязаны сделать такой праздник. Очень важно его чествовать", — заявила актриса, экс-депутат Госдумы и дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Овечкин забросил в матче лучших команд сезона! До Гретцки — 5 шайб.