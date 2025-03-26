Флери об Овечкине: «Если бы не травма, он закончил бы сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда держит ногу на педали газа, потрясающий соперник»

Флери является лидером среди вратарей лиги по количеству шайб (28), пропущенных от Александра Овечкина.
"Я думаю, он побьет рекорд в этом сезоне. Он напоминает мне молодого Ови. Он действительно голоден, он хочет забивать голы. Он очень рад после своих шайб.
Если бы не травма, он бы закончил сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда держит ногу на педали газа, потрясающий соперник.
В свои 39 лет он все так же опасен, как и раньше. Он пропустил несколько игр из-за сломанной ноги, но он не сбавлял обороты после своего возвращения. Он по-прежнему в огне«, — сказал вратарь “Миннесоты” Марк-Андре Флери.