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Флери об Овечкине: «Если бы не травма, он закончил бы сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда держит ногу на педали газа, потрясающий соперник»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Флери является лидером среди вратарей лиги по количеству шайб (28), пропущенных от Александра Овечкина.

"Я думаю, он побьет рекорд в этом сезоне. Он напоминает мне молодого Ови. Он действительно голоден, он хочет забивать голы. Он очень рад после своих шайб.

Если бы не травма, он бы закончил сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда держит ногу на педали газа, потрясающий соперник.

В свои 39 лет он все так же опасен, как и раньше. Он пропустил несколько игр из-за сломанной ноги, но он не сбавлял обороты после своего возвращения. Он по-прежнему в огне«, — сказал вратарь “Миннесоты” Марк-Андре Флери.