Флери об Овечкине: «Если бы не травма, он закончил бы сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда держит ногу на педали газа, потрясающий соперник»

В свои 39 лет он все так же опасен, как и раньше. Он пропустил несколько игр из-за сломанной ноги, но он не сбавлял обороты после своего возвращения. Он по-прежнему в огне«, — сказал вратарь “Миннесоты” Марк-Андре Флери.