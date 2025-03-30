Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг о 0−2 в серии с «Динамо»: «СКА не в первый раз в такой ситуации. Смотрим только на следующую игру, уберем лишний пас, будем больше забивать, все получится»

Петербургский клуб уступил бело-голубым (1:2 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии 2−0 в пользу московской команды. Следующая игра состоится 31 марта на «СКА-Арене».
Источник: Спортс"

— 0−2 в серии, довольно сложная ситуация. Как переламывать? Ведь довольно серьезное давление на СКА.

— Мы не в первый раз в такой ситуации. Это плей-офф. Надо брать следующую игру — шаг за шагом. Не смотрим на всю серию.

Мы смотрим только одну игру, следующую игру. Шаг за шагом пойдем. Нам есть кем усилить состав. Это самое важное. Мы сможем усилить наш состав в следующей игре. Это самое важное для нас сейчас.

Равные соперники, долгое время 1:1 был счет. Без ошибок играют команды. Мы уберем лишний пас, будем больше забивать. И все получится, — заявил главный тренер СКА.

Как же Гусев любит голы в ворота СКА! Каждый — личный праздник.