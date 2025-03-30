Ротенберг о 0−2 в серии с «Динамо»: «СКА не в первый раз в такой ситуации. Смотрим только на следующую игру, уберем лишний пас, будем больше забивать, все получится»

— 0−2 в серии, довольно сложная ситуация. Как переламывать? Ведь довольно серьезное давление на СКА.
— Мы не в первый раз в такой ситуации. Это плей-офф. Надо брать следующую игру — шаг за шагом. Не смотрим на всю серию.
Мы смотрим только одну игру, следующую игру. Шаг за шагом пойдем. Нам есть кем усилить состав. Это самое важное. Мы сможем усилить наш состав в следующей игре. Это самое важное для нас сейчас.
Равные соперники, долгое время 1:1 был счет. Без ошибок играют команды. Мы уберем лишний пас, будем больше забивать. И все получится, — заявил главный тренер СКА.
Как же Гусев любит голы в ворота СКА! Каждый — личный праздник.