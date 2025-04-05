Потанин считает, что Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР: «Он яркий представитель тарасовской школы. Легко вижу его в тройке с Мальцевым и Харламовым»

Много в какие составы Александр бы вошел, я уверен. А играй он в команде, где в партнерах были бы такие исполнители, как Мальцев, Харламов, Фетисов, Буре, Федоров, Могильный — может быть, он бы сейчас спорил не только за снайперский рекорд Гретцки, но и за бомбардирский!