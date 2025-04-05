Потанин считает, что Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР: «Он яркий представитель тарасовской школы. Легко вижу его в тройке с Мальцевым и Харламовым»

— Знаменитая цитата Анатолия Тарасова, что он бы не взял Гретцки в сборную СССР, потому что тот — не комсомолец и не командный игрок. А вот Овечкин смог бы вписаться в сборную СССР лучших лет?
— Я думаю, да. Овечкин — яркий представитель этой советской, тарасовской школы. Я легко вижу его в тройке с Мальцевым и Харламовым.
Александр был бы как Петров, Каменский. По принципу того, что он праворукий, мощный и в то же время изящный. Он бы точно вписался в советские тройки. Например, в звено с Ларионовым и Макаровым.
Много в какие составы Александр бы вошел, я уверен. А играй он в команде, где в партнерах были бы такие исполнители, как Мальцев, Харламов, Фетисов, Буре, Федоров, Могильный — может быть, он бы сейчас спорил не только за снайперский рекорд Гретцки, но и за бомбардирский!
Способность отдавать передачи у Овечкина ничуть не хуже, чем его снайперские навыки. Просто судьба сложилась так, что он на острие атаки, он — наконечник копья. В этом особенность североамериканского хоккея.
В нашей школе всегда был более комбинационный хоккей, где больше возможностей проявить себя умным и тонким игрокам.
Я как-то общался с Буре и спросил у него, как он относился к тому, что должен был больше забивать, нежели отдавать, и что шайб у него больше, чем передач. Павел в шутку ответил: «Мне за передачи не платили!» — сказал председатель попечительского совета Фонда «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин.