Кудашов про «подкожную» игру легионеров «Динамо»: «Тычков нет, они просто заканчивают движение силовым приемом. Это не зависит от национальности. Сикьюра так не играет, а Адамчук играет, хотя он русск

— Оцените «подкожную» игру ваших легионеров.
— Что в вашем понимании «подкожная» игра?
— Когда ты ударил человека, а тебе ничего не дали.
— Провел силовой прием.
— Тычки.
— Тычков нет, они привыкли играть в силовой манере, у нас хоккей поменялся, а те ребята воспитаны по-другому. Они просто заканчивают движение силовым приемом. Они привыкли так играть, а, например, Сикьюра так не играет. А Адамчук так играет, хотя он русский. Это не зависит от национальности.
— В чем была проблема, когда «Динамо» не могло выйти из зоны?
— Соперник.
— Менелла не вводите в состав, потому что другие защитники не дают повода, или он еще не до конца восстановился?
— Не вижу, чтобы защитники серьезно проваливались. Это в нападении связки не всегда работают.
— Как повлияли на расстановку сил возвращения Плотникова и Никишина?
— Никишин и Плотников — ключевые игроки СКА. Александр — один из лучших защитников в стране, а Сергей тоже опытный боец, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif — спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов».