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Кудашов про «подкожную» игру легионеров «Динамо»: «Тычков нет, они просто заканчивают движение силовым приемом. Это не зависит от национальности. Сикьюра так не играет, а Адамчук играет, хотя он русск

Московский клуб проиграл СКА в пятом матче первого раунда со счетом 3:4 в овертайме. Динамо ведет 3 2 в серии.
Источник: Спортс"

— Оцените «подкожную» игру ваших легионеров.

— Что в вашем понимании «подкожная» игра?

— Когда ты ударил человека, а тебе ничего не дали.

— Провел силовой прием.

— Тычки.

— Тычков нет, они привыкли играть в силовой манере, у нас хоккей поменялся, а те ребята воспитаны по-другому. Они просто заканчивают движение силовым приемом. Они привыкли так играть, а, например, Сикьюра так не играет. А Адамчук так играет, хотя он русский. Это не зависит от национальности.

— В чем была проблема, когда «Динамо» не могло выйти из зоны?

— Соперник.

— Менелла не вводите в состав, потому что другие защитники не дают повода, или он еще не до конца восстановился?

— Не вижу, чтобы защитники серьезно проваливались. Это в нападении связки не всегда работают.

— Как повлияли на расстановку сил возвращения Плотникова и Никишина?

— Никишин и Плотников — ключевые игроки СКА. Александр — один из лучших защитников в стране, а Сергей тоже опытный боец, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Ротенберг о легионерах «Динамо»: «Le Coq Sportif — спортивный петух, прямой перевод. Они франко-канадцы. Поведение похоже на французов».