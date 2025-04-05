Кудашов про «подкожную» игру легионеров «Динамо»: «Тычков нет, они просто заканчивают движение силовым приемом. Это не зависит от национальности. Сикьюра так не играет, а Адамчук играет, хотя он русск

— Тычков нет, они привыкли играть в силовой манере, у нас хоккей поменялся, а те ребята воспитаны по-другому. Они просто заканчивают движение силовым приемом. Они привыкли так играть, а, например, Сикьюра так не играет. А Адамчук так играет, хотя он русский. Это не зависит от национальности.