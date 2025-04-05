Драйзайтль не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела. «Эдмонтон» ожидает, что лидер гонки снайперов сезона НХЛ вернется до конца регулярки

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 106 (52+54) очков в 70 играх. Он лидирует в гонке снайперов и занимает 3-е место в гонке бомбардиров. В марте Леон пропустил 4 матча из-за травмы, характер которой не раскрывался.