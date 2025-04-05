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Драйзайтль не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела. «Эдмонтон» ожидает, что лидер гонки снайперов сезона НХЛ вернется до конца регулярки

Форвард Эдмонтона получил травму в матче регулярного чемпионата с Сан-Хосе (3:2). Он точно пропустит игру против Кингс (5 апреля, начало по московскому времени в 23:00).
Источник: Спортс"

Скорее всего, 29-летний немецкий форвард не сыграет и в следующем матче — против «Анахайма» (7 апреля, начало по московскому времени — 8 апреля в 05:30).

При этом главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух ожидает, что нападающий вернется в состав до завершения регулярки. В расписании у канадского клуба осталось 7 матчей.

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 106 (52+54) очков в 70 играх. Он лидирует в гонке снайперов и занимает 3-е место в гонке бомбардиров. В марте Леон пропустил 4 матча из-за травмы, характер которой не раскрывался.

Сейчас «Эдмонтон» также вынужден обходиться без травмированных вратаря Стюарта Скиннера, защитника Маттиаса Экхольма и форварда Коннора Макдэвида. Ожидается, что капитан команды сможет сыграть в матчах последней недели регулярки.