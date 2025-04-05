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Овечкин делит 2-е место в истории НХЛ с Лемье по числу голов в первые 5 минут матчей (55). До рекорда Эспозито — 1 шайба

Капитан «Вашингтона» открыл счет на 4-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:3, второй период).

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 40 шайб в 60 играх в текущем сезоне при 67 очках.

За карьеру в рамках регулярок — 893 шайбы в 1486 играх. Ему осталось забить 1 гол, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки (894 в 1487).

При этом 55 из 893 шайб Овечкина (6,16%) были заброшены в первые 5 минут матчей. По этому показателю он обошел Стива Айзермана (54) и делит второе место в истории лиги с Марио Лемье (55). Рекорд принадлежит Филу Эспозито (56).

Овечкин забил 893-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 1 шайба.