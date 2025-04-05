Овечкин делит 2-е место в истории НХЛ с Лемье по числу голов в первые 5 минут матчей (55). До рекорда Эспозито — 1 шайба

При этом 55 из 893 шайб Овечкина (6,16%) были заброшены в первые 5 минут матчей. По этому показателю он обошел Стива Айзермана (54) и делит второе место в истории лиги с Марио Лемье (55). Рекорд принадлежит Филу Эспозито (56).