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Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (4:3, третий период).
Источник: Спортс"

В третьем периоде он поразил ворота «Блэкхокс» броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

39-летний россиянин забросил 894-ю шайбу в регулярках и повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.

Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и проводит 20-й сезон в лиге. Канадец отыграл в ней 20 сезонов (1979/80 — 1998/99).

Распределение голов Овечкина по игровым ситуациям: 565 — в равных составах, 324 — в большинстве (рекорд лиги), 5 — в меньшинстве.

Распределение голов Гретцки по игровым ситуациям: 617 — в равных составах (рекорд лиги), 204 — в большинстве, 73 — в меньшинстве (рекорд лиги).

В текущем сезоне на счету Александра 41 шайба и 68 очков в 60 играх.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.