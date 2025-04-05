Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки

В третьем периоде он поразил ворота «Блэкхокс» броском из левого круга вбрасывания в большинстве.
39-летний россиянин забросил 894-ю шайбу в регулярках и повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и проводит 20-й сезон в лиге. Канадец отыграл в ней 20 сезонов (1979/80 — 1998/99).
Распределение голов Овечкина по игровым ситуациям: 565 — в равных составах, 324 — в большинстве (рекорд лиги), 5 — в меньшинстве.
Распределение голов Гретцки по игровым ситуациям: 617 — в равных составах (рекорд лиги), 204 — в большинстве, 73 — в меньшинстве (рекорд лиги).
В текущем сезоне на счету Александра 41 шайба и 68 очков в 60 играх.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.