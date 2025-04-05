Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин не выходил на лед, когда «Чикаго» снял вратаря. Леонард забил в пустые ворота — 1-й гол новичка «Вашингтона» в НХЛ

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Блэкхокс (5:3).

39-летний россиянин отличился в равных составах в первом периоде и в большинстве — в третьем. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.

На 58:01 «Блэкхокс» заменили вратаря Спенсера Найта на шестого полевого игрока. Овечкин, завершивший предпоследнюю смену в матче на 56-й минуте, не выходил на лед при пустых воротах у соперника.

На 58:24 форвард «Кэпиталс» Райан Леонард поразил пустые ворота, перехватив шайбу в своей зоне после вбрасывания в своей зоне. Это был первый гол новичка «столичных» в лиге.

После этого «Чикаго» вернул Найта в ворота и больше его не снимал. Овечкин вышел на лед после пятой шайбы своей команды и доиграл матч до конца.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.