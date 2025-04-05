Овечкин не выходил на лед, когда «Чикаго» снял вратаря. Леонард забил в пустые ворота — 1-й гол новичка «Вашингтона» в НХЛ

39-летний россиянин отличился в равных составах в первом периоде и в большинстве — в третьем. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.
На 58:01 «Блэкхокс» заменили вратаря Спенсера Найта на шестого полевого игрока. Овечкин, завершивший предпоследнюю смену в матче на 56-й минуте, не выходил на лед при пустых воротах у соперника.
На 58:24 форвард «Кэпиталс» Райан Леонард поразил пустые ворота, перехватив шайбу в своей зоне после вбрасывания в своей зоне. Это был первый гол новичка «столичных» в лиге.
После этого «Чикаго» вернул Найта в ворота и больше его не снимал. Овечкин вышел на лед после пятой шайбы своей команды и доиграл матч до конца.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.