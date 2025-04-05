Игроки «Чикаго» остались на льду и поздравили Овечкина с повторением рекорда Гретцки после финальной сирены

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
После финальной сирены игроки «Чикаго» поздравили Овечкина с историческим достижением. Александр обменялся рукопожатиями с хоккеистами соперника, в том числе и вратарем Спенсером Найтом.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.