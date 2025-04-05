Гретцки зашел в раздевалку «Вашингтона» и поздравил Овечкина с повторением рекорда. Александр преклонил колено перед Уэйном

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
После игры экс-форвард «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса», «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» зашел в раздевалку «Кэпиталс», чтобы поздравить Александра с историческим достижением. Овечкин преклонил колено перед Гретцки в знак уважения.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.