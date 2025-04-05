Овечкин вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов в сезоне НХЛ с 41 голом. У Драйзайтля 52 шайбы, у Нюландера — 42

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 68 (41+27) очков в 60 играх при полезности «+18».
Овечкин вышел на чистое 3-е место в сезонной гонке снайперов. Он уступает только Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (52 шайбы в 71 игре) и Вильяму Нюландеру из «Торонто» (42 в 75).
До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 6 матчей.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.