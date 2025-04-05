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Игроки «Вашингтона» облили Овечкина пивом, поздравив с повторением рекорда Гретцки. Александр сказал: «Лучший душ в моей жизни»

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (5:3).

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.

После игры хоккеисты «Кэпиталс» поздравили Александра в раздевалке, облив его пивом из банок. «Лучший душ в моей жизни», — сказал Овечкин.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Это легендарно! Овечкин выбил 894 гола — на 11 дней позже Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.