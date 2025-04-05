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Гретцки поздравил Овечкина с 894-м голом и повторением рекорда: «Это большой труд и большая самоотдача. Молодец, мужик»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).

Источник: Спортс"

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.

"Привет, Ови! Это Уэйн Гретцки. Поздравляю с 894-м голом и повторением рекорда. Это большой труд и большая самоотдача. Молодец, мужик.

Я рад за тебя, твою семью, всех твоих друзей и, что еще важнее, всех твоих партнеров. Молодец!", — сказал рекордсмен НХЛ по набранным очкам в специально записанном обращении.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Это легендарно! Овечкин выбил 894 гола — на 11 дней позже Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.