Овечкин о повторении рекорда Гретцки по голам в НХЛ: «Было приятно сделать это дома, перед нашими болельщиками, моей семьей и друзьями. Уэйн тоже здесь, это исторический момент»

Это очень много для меня значит. Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Никогда не думал, что достигну этой отметки. Как я всегда говорил, я не сделал бы этого без всех моих партнеров, без поддержки семьи, моей мамы, моей жены. Я всех вас очень люблю", — сказал Овечкин, немного прослезившись.