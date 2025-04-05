Овечкин о повторении рекорда Гретцки по голам в НХЛ: «Было приятно сделать это дома, перед нашими болельщиками, моей семьей и друзьями. Уэйн тоже здесь, это исторический момент»

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
"Это здорово. Я уверен, что все наслаждаются этим моментом, потому что это нечто особенное. Было приятно сделать это дома, перед нашими болельщиками, моей семьей и друзьями. Уэйн тоже здесь. Это огромная честь. Исторический момент.
Это очень много для меня значит. Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Никогда не думал, что достигну этой отметки. Как я всегда говорил, я не сделал бы этого без всех моих партнеров, без поддержки семьи, моей мамы, моей жены. Я всех вас очень люблю", — сказал Овечкин, немного прослезившись.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
«Дааааааааа!», поцелуйчики — счастье Овечкина, когда сравнялся с Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.