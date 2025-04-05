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Овечкин о повторении рекорда Гретцки по голам в НХЛ: «Уэйн написал мне сообщение перед игрой с “Чикаго”. Там было пожелание: “Забей три”

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (5:3).

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.

«Уэйн написал мне сообщение перед игрой. Там было пожелание: “Забей три”. Это отличный момент для хоккея, для Вашингтона.

Здорово, что получилось сделать это на глазах у наших болельщиков. Это замечательно. Всегда приятно быть на одном уровне с такими именами", — сказал Овечкин после игры.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

«Дааааааааа!», поцелуйчики — счастье Овечкина, когда сравнялся с Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.

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