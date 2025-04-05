Овечкин о повторении рекорда Гретцки по голам в НХЛ: «Уэйн написал мне сообщение перед игрой с “Чикаго”. Там было пожелание: “Забей три”

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках лиги. Овечкин повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
«Уэйн написал мне сообщение перед игрой. Там было пожелание: “Забей три”. Это отличный момент для хоккея, для Вашингтона.
Здорово, что получилось сделать это на глазах у наших болельщиков. Это замечательно. Всегда приятно быть на одном уровне с такими именами", — сказал Овечкин после игры.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
«Дааааааааа!», поцелуйчики — счастье Овечкина, когда сравнялся с Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.