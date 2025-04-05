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Тренер «Вашингтона»: «Овечкин сказал, что не хочет выходить на лед при пустых воротах у соперника. Он хочет побить рекорд, забив гол вратарю»

Главный тренер Вашингтона Спенсер Карбери спрашивал у капитана команды, хочет ли он выйти на лед при пустых воротах в матче с Чикаго (5:3).

39-летний россиянин отказался. Ранее Александр сделал дубль, забросив в равных составах и в большинстве. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Он хочет побить рекорд, забив гол вратарю. Я это ценю. Он не хотел выходить на лед при пустых воротах. Он сказал мне об этом на скамейке запасных, когда я еще раз захотел в этом убедиться.

Просто это был такой момент, когда он мог сделать хет-трик в домашнем матче. И он не захотел бить рекорд за счет гола в пустые ворота. Я это ценю. У нас осталось шесть игр. И он хочет побить рекорд, забив гол вратарю.

Сегодня, как только их вратарь вернулся в ворота, он сразу же захотел выйти на лед", — сказал Спенсер Карбери со смехом.

Овечкин не выходил на лед, когда «Чикаго» снял вратаря. Леонард забил в пустые ворота — 1-й гол новичка «Вашингтона» в НХЛ.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.