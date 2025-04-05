Тренер «Вашингтона»: «Овечкин сказал, что не хочет выходить на лед при пустых воротах у соперника. Он хочет побить рекорд, забив гол вратарю»

39-летний россиянин отказался. Ранее Александр сделал дубль, забросив в равных составах и в большинстве. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.
"Он хочет побить рекорд, забив гол вратарю. Я это ценю. Он не хотел выходить на лед при пустых воротах. Он сказал мне об этом на скамейке запасных, когда я еще раз захотел в этом убедиться.
Просто это был такой момент, когда он мог сделать хет-трик в домашнем матче. И он не захотел бить рекорд за счет гола в пустые ворота. Я это ценю. У нас осталось шесть игр. И он хочет побить рекорд, забив гол вратарю.
Сегодня, как только их вратарь вернулся в ворота, он сразу же захотел выйти на лед", — сказал Спенсер Карбери со смехом.
Овечкин не выходил на лед, когда «Чикаго» снял вратаря. Леонард забил в пустые ворота — 1-й гол новичка «Вашингтона» в НХЛ.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.