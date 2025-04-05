Овечкин о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я сразу сказал тренеру, что не хочу. На скамейке все спрашивали об этом»

39-летний россиянин отличился в равных составах в первом периоде и в большинстве — в третьем. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.
На 58:01 «Блэкхокс» заменили вратаря Спенсера Найта на шестого полевого игрока. Овечкин, завершивший предпоследнюю смену в матче на 56-й минуте, не выходил на лед при пустых воротах у соперника.
На 58:24 форвард «Кэпиталс» Райан Леонард поразил пустые ворота, перехватив шайбу в своей зоне после вбрасывания, которому предшествовал проброс. Это был первый гол новичка «столичных» в лиге.
«Я сразу сказал Карбсу [главному тренеру Спенсеру Карбери], что не хочу выходить. Строум спрашивал меня об этом, Карлсон, да все на скамейке спрашивали: “Ты этого хочешь?” Я сказал: “Давайте подождем”.
Я рад за Леонарда, у него первый гол в НХЛ. У парня большое будущее", — заявил Овечкин после игры.
Напомним, что Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в пустые ворота (65).
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.