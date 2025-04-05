Овечкин о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я сразу сказал тренеру, что не хочу. На скамейке все спрашивали об этом»

«Я сразу сказал Карбсу [главному тренеру Спенсеру Карбери], что не хочу выходить. Строум спрашивал меня об этом, Карлсон, да все на скамейке спрашивали: “Ты этого хочешь?” Я сказал: “Давайте подождем”.