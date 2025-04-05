Овечкин с 894-м голом в НХЛ и повторением рекорда Гретцки, Овечкин с 893-м голом и Леонард с 1-м голом — звезды дня в лиге

Вторая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 893-м голом в лиге в матче с «Чикаго» (5:3). Гол стал для 39-летнего россиянина 40-м в текущем сезоне. Он достиг этой отметки в 14-й раз за карьеру, улучшив рекорд лиги.