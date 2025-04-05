Овечкин с 894-м голом в НХЛ и повторением рекорда Гретцки, Овечкин с 893-м голом и Леонард с 1-м голом — звезды дня в лиге

Третья звезда — форвард «Вашингтона» Райан Леонард, поразивший пустые ворота в матче с «Чикаго» (5:3). Гол стал для новичка «Кэпиталс» первым в лиге.
Вторая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 893-м голом в лиге в матче с «Чикаго» (5:3). Гол стал для 39-летнего россиянина 40-м в текущем сезоне. Он достиг этой отметки в 14-й раз за карьеру, улучшив рекорд лиги.
Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 894-м голом в лиге в матче с «Чикаго» (5:3). Этот гол позволил форварду повторить рекорд Уэйна Гретцки и разделить с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.