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Гретцки поздравил Леонарда с 1-м голом в НХЛ: «Где тот парень, который забил в пустые? Еще 895, и ты сможешь обойти Овечкина»

Новичок Вашингтона установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с Чикаго (5:3).
Источник: Спортс"

На 59-й минуте 20-летний американский форвард поразил пустые ворота. Гол стал для него первым в лиге.

Гретцки после игры посетил раздевалку «Вашингтона», чтобы поздравить Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам. Он уделил внимание и Леонарду.

«Парень, который забил в пустые ворота, где он? Это было трудное решение, не так ли? “Надо ли мне объехать ворота?”.

Поздравляю с первым голом. Еще 895, и ты сможешь обойти его [Овечкина]", — сказал рекордсмен НХЛ по набранным очкам.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.

Что творилось в раздевалке «Вашингтона»? Душ из пива для Овечкина, он преклонил колено перед Гретцки.