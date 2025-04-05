Гретцки поздравил Леонарда с 1-м голом в НХЛ: «Где тот парень, который забил в пустые? Еще 895, и ты сможешь обойти Овечкина»

На 59-й минуте 20-летний американский форвард поразил пустые ворота. Гол стал для него первым в лиге.
Гретцки после игры посетил раздевалку «Вашингтона», чтобы поздравить Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам. Он уделил внимание и Леонарду.
«Парень, который забил в пустые ворота, где он? Это было трудное решение, не так ли? “Надо ли мне объехать ворота?”.
Поздравляю с первым голом. Еще 895, и ты сможешь обойти его [Овечкина]", — сказал рекордсмен НХЛ по набранным очкам.
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.
Что творилось в раздевалке «Вашингтона»? Душ из пива для Овечкина, он преклонил колено перед Гретцки.