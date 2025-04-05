Строум о нежелании Овечкина забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я раз 15 спросил его об этом. Но он ясно дал понять, что не хочет. Нужно уважать его желание»

«Сложная ситуация, он ведь мог сделать хет-трик. Я раз 15 спросил его об этом. Я не хотел быть тем парнем, который забьет в пустые ворота, если ему нужен этот гол. Но он ясно дал понять, что не хочет этого. Нужно уважать его желание», — сказал форвард «Кэпиталс».