Строум о нежелании Овечкина забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я раз 15 спросил его об этом. Но он ясно дал понять, что не хочет. Нужно уважать его желание»

39-летний россиянин отличился в равных составах в первом периоде и в большинстве — в третьем. Второй гол стал для форварда 894-м в лиге, он повторил рекорд Уэйна Гретцки.
На 58:01 «Блэкхокс» заменили вратаря Спенсера Найта на шестого полевого игрока. Овечкин, завершивший предпоследнюю смену в матче на 56-й минуте, не выходил на лед при пустых воротах у соперника.
«Сложная ситуация, он ведь мог сделать хет-трик. Я раз 15 спросил его об этом. Я не хотел быть тем парнем, который забьет в пустые ворота, если ему нужен этот гол. Но он ясно дал понять, что не хочет этого. Нужно уважать его желание», — сказал форвард «Кэпиталс».
На 58:24 форвард «Кэпиталс» Райан Леонард поразил пустые ворота, перехватив шайбу в своей зоне после вбрасывания, которому предшествовал проброс. Это был первый гол новичка «столичных» в лиге.
Напомним, что Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в пустые ворота (65).
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
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