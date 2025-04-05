Ковальчук об Овечкине: «Я не знаю, появится ли еще подобный самородок. Такие люди рождаются раз в 100 лет»

— Во‑первых, я не собираюсь поздравлять Александра заранее. Давайте дождемся, когда он это сделает. Потому что хоккеисты и спортсмены вообще — люди суеверные. И заранее поздравлять не хочется. Мы все этого ждем, конечно. Мы все очень этого желаем Саше. И уверены, что это произойдет. Но когда — покажет время.