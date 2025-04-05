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Ковальчук об Овечкине: «Я не знаю, появится ли еще подобный самородок. Такие люди рождаются раз в 100 лет»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории лиги (894).

Источник: Спортс"

— Скоро Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам. А способен ли кто‑то превзойти новый рекорд, которым завладеет Ови? Кто за ним пойдет?

— Во‑первых, я не собираюсь поздравлять Александра заранее. Давайте дождемся, когда он это сделает. Потому что хоккеисты и спортсмены вообще — люди суеверные. И заранее поздравлять не хочется. Мы все этого ждем, конечно. Мы все очень этого желаем Саше. И уверены, что это произойдет. Но когда — покажет время.

Что вообще касается этого рекорда, то еще три‑четыре года назад никто поверить не мог, что к этому достижению кто‑то близко подберется. То, что делает Овечкин, — это феноменально. Я не знаю, появится ли еще подобный самородок. Такие люди рождаются раз в 100 лет.

Посмотрим, но это очень серьезный рекорд, который еще несколько лет назад казался невозможным, — сказал бывший форвард клубов НХЛ и сборной России.

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.