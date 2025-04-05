Овечкин забил 94 гола после 800-го за 182 матча — вдвое быстрее, чем это сделал Гретцки (364 игры)

39-летний россиянин забросил 894-ю шайбу в регулярках и повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.
Овечкину потребовалось 182 матча, чтобы забросить следующие 94 шайбы после 800-й. Гретцки потратил на это вдвое больше матчей — 364.
В общей сложности Александр провел в регулярках лиги 1486 матчей, Уэйн — 1487 (при этом 894-й гол забил в 1479-й игре).
Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.
Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.
Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.