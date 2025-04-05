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Уэйн Гретцки: «Овечкин вдохновил многих детей в России играть в хоккей. Горжусь тем, что сравнялись по голам. И могу говорить, что у нас еще равенство»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).

Источник: Спортс"

Второй гол стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярках в лиге. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории лиги.

"Алекс сделал много прекрасного для города Вашингтон. Он сделал много для НХЛ.

В своей родной стране, России, он вдохновил многих детей играть в хоккей. Александр — чемпион. Я горжусь тем, что сравнялись по голам.

Я буду жить с этим еще 24 часа. Я все еще могу говорить, что у нас равенство", — сказал Уэйн Гретцки.

Это легендарно! Овечкин выбил 894 гола — на 11 дней позже Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.