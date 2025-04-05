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Бэкстрем — Овечкину перед матчем с «Чикаго»: «Эй, никаких передач, бросай». Александр ответил: «Окей. Буду»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

Перед начало матча произошло символическое вбрасывание, в котором, помимо Никласа Бэкстрема, приняли участие хоккеисты чемпионской команды «Кэпиталс» Ти Джей Оши, Деванте Смит-Пелли и другие.

Когда Александр Овечкин подъехал к Бэкстрему, швед сказал: «Эй, никаких передач, бросай». Россиянин ответил: «Окей. Буду».

Бэкстрем не играет за «Вашингтон» с октября 2023 года из-за травмы.

Это легендарно! Овечкин выбил 894 гола — на 11 дней позже Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.