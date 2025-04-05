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Гретцки о повторении рекорда Овечкиным: «Мой дедушка — русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

«Это здорово для хоккея. Я рад за НХЛ. Я горжусь Алексом. Когда я побил рекорд Горди Хоу, мой отец сказал мне в тот же вечер: “Гордись тем парнем, который побьет твой рекорд”. Это хорошо для хоккея.

Я рад за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы русский побил мой рекорд", — сказал Уэйн Гретцки.

В начале ХХ века Терентий Лаврентьевич — дедушка Гретцки — эмигрировал вместе с супругой Анной и сыном Зиновием в Канаду из Гродненской губернии Российской империи. Сейчас это территория Беларуси.

Гретцки рядом с Овечкиным в день рекорда: поздравил, обнял, зашел в раздевалку.