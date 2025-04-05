Гретцки о повторении рекорда Овечкиным: «Мой дедушка — русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд»

«Это здорово для хоккея. Я рад за НХЛ. Я горжусь Алексом. Когда я побил рекорд Горди Хоу, мой отец сказал мне в тот же вечер: “Гордись тем парнем, который побьет твой рекорд”. Это хорошо для хоккея.