Канделаки о повторении рекорда Овечкиным: «Второе событие в истории, радостное для России и США. Первое — стыковка “Союза-19” и американского “Аполлона”

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
"Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, причем ему понадобилось для этого на один матч меньше.
Мне очень понравился комментарий Гретцки о том, что его дед был русским и обрадовался бы, что рекорд его внука побил другой русский.
Пожалуй, друзья, это второе такое событие в истории, одинаково радостное для России и США. Первым была стыковка «Союза-19» и американского «Аполлона» 50 лет назад.
В те годы советско-американские отношения были на пике, этот период называют «разрядкой».
Интересно, получится ли сейчас у наших стран договориться о прекращении бессмысленной и опасной для всего мира конфронтации?
В любом случае поздравляю Александра и желаю скорее достичь собственной вершины, на которую будут стремиться хоккеисты следующих поколений«, — написала заместитель генерального директора “Газпром‑Медиа Холдинг” Тина Канделаки.
Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.