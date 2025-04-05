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Канделаки о повторении рекорда Овечкиным: «Второе событие в истории, радостное для России и США. Первое — стыковка “Союза-19” и американского “Аполлона”

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

"Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, причем ему понадобилось для этого на один матч меньше.

Мне очень понравился комментарий Гретцки о том, что его дед был русским и обрадовался бы, что рекорд его внука побил другой русский.

Пожалуй, друзья, это второе такое событие в истории, одинаково радостное для России и США. Первым была стыковка «Союза-19» и американского «Аполлона» 50 лет назад.

В те годы советско-американские отношения были на пике, этот период называют «разрядкой».

Интересно, получится ли сейчас у наших стран договориться о прекращении бессмысленной и опасной для всего мира конфронтации?

В любом случае поздравляю Александра и желаю скорее достичь собственной вершины, на которую будут стремиться хоккеисты следующих поколений«, — написала заместитель генерального директора “Газпром‑Медиа Холдинг” Тина Канделаки.

Все 894 гола Овечкина: как и откуда он забивал.