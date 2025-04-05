Фетисов о госнаграде для Овечкина: «Президент оценит великий рекорд, думаю. Это достояние мирового спорта, отечественного хоккея»

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
— Я смотрел матч «Вашингтона», только проснулся. Поздравляю Татьяна Николаевну, маму Александра. Она многое сделала, чтобы мы сейчас радовались за него.
Она воспитала нормального мужика, поддерживала его все это время. Поздравляю всю семью Саши и, конечно, его самого.
Любой рекорд, особенно такой, который нереально было побить какое‑то время назад, это достояние мирового спорта, нашего отечественного хоккея.
Саша — молодец, мы гордимся, восхищаемся им и желаем добиться самых высоких результатов.
— Александр заслуживает госнаграду за такое достижение?
— Госнаграды вручает президент. В перечне есть пункт, что награду можно получить за великие спортивные достижения. Поэтому да, вполне.
Владимир Владимирович так или иначе следит за тем, что происходит с погоней Овечкиным за «вечным» рекордом Гретцки.
Самое главное — Саша заслуживает уважения болельщиков. Думаю, президент оценит этот великий рекорд, — сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.